Viktig bottenseger för Mora

För Mora var det första matchen i något av en ödesvecka för laget, som möter tre bottenlag inom fem dagar (Örebro, Timrå, Rögle). En vecka som kan avgöra om Mora ska få kontakt med lagen ovanför kvalstrecket. Ett Mora, som inför den här matchen hade förlorat fem av de senaste sex matcherna och rasat i tabellen.

Speluppehållet, säkert tillsammans med en del nerver, gjorde att matchen mot Örebro inleddes i ett långsamt tempo utan någon högre spelkvalitet.

Starkt powerplay

Mora var det spelmässigt bättre laget till 17.46. Då, i powerplay, sköt Örebros Nick Ebert ett jätteskott från blålinjen, som gick i mål bakom en skymd Isak Wallin i Moras mål. Det var ett av flera mål som Örebro har gjort i powerplay i år. Anton Hedman, som skymde Isak Wallin så bra, förklarade vad som ligger bakom Örebros framgång i spelformen:

– Vi lyckas vinna tillbaka andrapuckarna och har bra ingångar i anfallszon, sade Wallin till C More.

Dubbeljobbigt för Mora i slutet av perioden var att backen Kevin Gagné tvingades kliva av banan. Det satte extra press på Tomas Skogs som, på grund av skada, nu gjorde säsongens första match.

– Det är lite ringrostigt för mig, som alla förstår. Nu var det synd att vi tappade en back, annars hade jag kunnat rulla in lite pö om pö, sade Tomas Skogs till C More,

Amnér avgjorde

I andra perioden, som gick i ett högre tempo, var det Mora som pressade Örebro rejält. Dalalaget gjorde det mesta rätt utom mål. En lätt frustration började sprida sig bland masarna.

I tredje perioden kom Moras kvittering efter 6.05. Då tappade Örebros målvakt, Eero Kilpeläinen, in ett skott från Michael Keränen. En utdelning som Mora förtjänade.

Det var också ett mål som fick båda lagen att tända till. Matchen tog ordentlig fart med två lag som verkligen gick för tre poäng. Men det dröjde 50 sekunder in i förlängningen tills avgörandet kom. Då dundrade Moras Viktor Amnér in 2-1 i powerplay. En mycket viktig seger för dalalaget.