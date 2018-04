Detta vet vi om laddade Nord-Sydmötet

Klockan 9:30 (02:30 svensk tid)

Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-Un tar ett symboliskt steg över den så kallade stilleståndslinjen som delar Koreahalvön. I den sydkoreanska delen av den demilitariserade zon som skiljer länderna åt väntar president Moon Jae-In för att personligen ta emot sin gäst.

Sydkoreanska hedersvakter eskorterar de båda ledarna till en välkomstceremoni på ett torg i Panmunjom, gränssamhället där det första mötet mellan ländernas ledare på över tio år hålls.

Klockan 10:30 (03:30 svensk tid)

De officiella samtalen mellan Kim och Moon inleds i fredshuset i Panmunjom. Men först signerar de en gästbok och poserar för bilder. Mötet fokuserar på "denuklearisering och säkrandet av permanent fred" enligt den sydkoreanske presidentens stabschef Im Jong-Seok som har briefat medier om hållpunkterna.

Samtalen kommer att hållas vid ett ovalt bord som är 2 018 millimeter brett - för att symbolisera det år som det viktiga mötet hålls. "Det ovala bordet återspeglar önskan om att Nord och Syd ska sitta ner tillsammans och tala öppet utan att känna någon distans trots 65 år av splittring" enligt det sydkoreanska presidentkontoret.

Kim har sällskap av nio medarbetare, däribland sin syster Kim Yo-Jong, som ledde den nordkoreanska delegationen under vinter-OS i Sydkorea i februari, och den ceremonielle statschefen Kim Yong-Nam, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Sydkoreas delegation utgörs av sju medarbetare, däribland utrikes- och försvarsministern.

Lunchpaus

Den första rundan samtal är avklarade och Kim och Moon äter lunch separat. Den nordkoreanska delegationen återvänder till sin sida av gränsen under matpausen.

Eftermiddag

Efter att ha samlat kraft under lunchen kavlar Kim och Moon upp ärmarna för en trädplanteringsceremoni. Ett barrträd längs stilleståndslinjen är tänkt att fungera som en symbol för "fred och välstånd", enligt Im Jong-Seok.

Trädet planteras i jord från det nordkoreanska berget Paektu och det sydkoreanska berget Halla. Ledarna vattnar med vatten från floderna Taedong och Han som rinner genom respektive land. Trädet som planteras såddes 1953 - samma år som länderna, i just Panmunjom, skrev under ett stilleståndsavtal, rapporterar The Independent.

Efter planteringen tar Kim och Moon en promenad innan det är dags för en ny runda samtal. I slutet är det tänkt att de ska skriva under en pakt och göra ett gemensamt uttalande.

Kväll

Den separata lunchen ligger bakom dem och nu är det dags för Moon och Kim att äta middag tillsammans. Den kommer att avnjutas på den sydkoreanska sidan och den noggrant planerade menyn har redan offentliggjorts.

Potatisrätten rösti är en hyllning till den nordkoreanske diktatorns skoltid i Schweiz och en bakad sanktpersfisk är en blinkning till Moons ungdomsdagar i hamnstaden Busan. Därtill tillagas Nordkoreas signaturnudelrätt naengmyeon av en kock från Pyongyang - men på sydkoreansk mark, skriver BBC.