Irak vill ha 700 miljarder för återuppbyggnad

Den irakiska regeringen är på jakt efter utländska investeringar för att bygga upp bostäder, sjukhus och infrastruktur som förstörts under kriget mot IS. Sammanlagt krävs motsvarande drygt 700 miljarder svenska kronor, uppskattar irakiska och internationella experter, enligt styret i Bagdad.

I veckan hålls en tre dagar lång internationell givarkonferens i Kuwait. Under konferensens första dag har hjälporganisationer lovat motsvarande omkring 2,5 miljarder kronor, men enligt Iraks planeringsminister Salman al-Jumaili krävs betydligt mer än så.

– Pengarna kommer till en början att användas till att återintegrera människor på flykt och för återuppbyggnad av offentlig infrastruktur, säger al-Jumaili.

Chefen för Iraks fond för återuppbyggnad Mustafa al-Hiti bedömer att mer än 99 procent av arbetet återstår.

– Vi har fler än 138 000 skadade byggnader, varav mer än hälften är totalförstörda, säger han.

IS kontrollerade miljonstaden Mosul under omkring tre år, från sommaren 2014 till juli 2017. Omkring 10 000 civila beräknas ha dödats under striderna för att återta staden, enligt en sammanställning av nyhetsbyrån AP.